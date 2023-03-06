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孟加拉国难民营发生火灾 上万人无家可归

2023 年 3月 6 日 星期一 , 17:40
孟加拉国难民营发生火灾 上万人无家可归

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 —— 据外媒综合报道，孟加拉东南部的一处罗兴亚难民营地星期天发生火灾，导致近2000个避难所被烧毁，大约1万2000难民无家可归。

孟加拉难民救济和遣返委员拉曼（Mohammad Mizanur Rahman）告诉法新社，全球最大难民聚落之一的库图巴朗（Kutupalong）难民营11号营区今天下午2时45分燃起熊熊大火，迅速吞噬了竹子和防水油布搭建的简易房舍。

他补充说，至少有35座清真寺和21座难民学习中心也被烧毁，不过没有传出有任何人员伤亡。

当地警方称，起火原因尚不清楚，而火势已得到控制，消防、警察和难民救济部门的高级官员都来到了现场。

据悉，超过100万罗兴亚人居住在孟加拉东南部边境地区。2017年大量罗兴亚人为逃避缅甸军方镇压，越境进入孟加拉。

孟加拉国防部上个月发布报告说，在2021年1月至2022年12月期间，罗兴亚难民营共发生222起火灾，其中包括60起纵火案。2021年3月的一场大火造成至少15个难民死亡，超过一万个难民住所被毁。


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