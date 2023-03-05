今天是阿拉什运动奠基人阿里汗•博凯汗诞辰

哈通社/阿斯塔纳/3月5日 - 今天是哈萨克斯坦历史上著名的阿拉什党领袖人物--阿里汗•博凯汗诞辰纪念日。

圣雄甘地教导印度人民培育自由精神，并成功地将他们从英国殖民统治中解放出来；穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克创建了一个具有竞争力的土耳其，从奥斯曼帝国的废墟中崛起，并转向了文明发展的道路；瓦茨拉夫·哈维尔率领捷克共和国走出了共产主义的阴影，推动国家走向民主；大卫·本古里安实现了两千年希伯来语的复兴；邓小平奠定了中国今天成功的基础；纳尔逊·曼德拉帮助南非脱离了种族隔离，走上了发展之路；朴正熙使韩国成为了民主国家。在这些杰出的政治家中，哈萨克斯坦领袖阿里汗•博凯汗也脱颖而出，他不懈地推动着哈萨克斯坦走向文明之路。随着时间的推移和社会意识的提高，领袖的个人魅力也逐渐得到了肯定。

我们身上闪烁的锐意进取精神基于阿里汗•博凯汗领导的阿拉什运动所播下的文明种子。因此，他的诞辰之日被认为是哈萨克斯坦历史上最重要的纪念日之一。

想要理解哈萨克历史上阿拉什运动核心价值，可以回顾悲伤时代诗人们和阿拜的作品，以及额布莱•阿勒腾萨林和乔罕•瓦里汉诺夫在教育和科学领域的不懈奋斗。

而由阿里汗•博凯汗领导的伟大斗争，继承先烈遗志、将人们引向了民族认同之路。

正是阿里汗•博凯汗的人格魅力影响了以阿赫梅特·拜图尔森吾勒为核心的知识分子群体的学术探索、以米尔扎赫普·杜拉特吾勒为首的无数义勇之士的政治斗争，以及居苏普别克·阿伊玛托夫领导的新文学运动。

为哈萨克国家的主权独立、民族解放而鞠躬尽瘁的伟人阿里汗•博凯汗1866年3月5日出生于当今哈萨克斯坦卡拉干达州阿克托盖县。

9岁那年，阿里汗•博凯汗的父亲努尔穆哈梅德将他送往当地的宗教学堂接受启蒙教育。随后，他又考入了卡尔卡勒市的新式学校，接受了为期3年的教育，并以优异的成绩完成了学业。

从1886年到1890年，他就读于鄂木斯克技术学校，并获得了学位。从1890年到1894年，他就读于圣彼得堡林业学院经济学系。在这里，他参加了学生激烈的辩论，并目睹了对什么能有效促进俄罗斯在20世纪崛起而产生的争议。除了参加日常课程外，他还积极参与学生的政治，文学，经济和其他学生运动。这使他对人民的命运感到困扰，沙皇统治了俄罗斯帝国近两个世纪，无知和视而不见的平民需要教育和文化水平的提升。他的目标是提高该国的生活，文化和教育水平。

结束在圣彼得堡的学业后，阿里汗•博凯汗返回鄂木斯克。他抨击俄国对哈萨克草原进行的殖民政策，并开始形成自己的政治斗争方法。

从1905年开始，他成为俄罗斯立宪民主党的成员，该党在乌拉尔和赛梅召集群众以建立其哈萨克分部，并代表赛梅州哈萨克人当选为第一届杜马议员。

作为阿拉什政党的领军人物，阿里汗•博凯汗试图通过政治方式，以渐进改革和民主运动对沙俄帝国进行改良，使其最终能够转变为民主联邦制度的国家，并借助这一方式实现哈萨克自治和人民解放。

数年间，阿里汗•博凯汗及其信赖的一批哈萨克精英学者创办《哈萨克》报，组建了阿拉什民主政党，并在沙俄政府崩溃之后成立了阿拉什自治政府。

在巩固自治政府权力的同时，阿拉什党人还组建了自己的武装力量--阿拉什武装。

可以说，正是在阿里汗•博凯汗等伟人的努力下，阿拉什运动的启蒙思想和民主建国理念被数以百万计的哈萨克人民接受和支持。

在二十世纪初期至阿拉什自治政府并入苏联的那段动荡岁月当中，阿里汗•博凯汗始终活跃在为哈萨克民族争取独立自主的政治舞台中央。

1937年9月27日，阿里汗•博凯汗在莫斯科被苏联当局逮捕，并在次月枪决，时年71岁。

在哈萨克斯坦的历史长河中，阿里汗•博凯汗的名字熠熠生辉，他被誉为改革先驱、国家奠基人之一。他的智慧和勇气为哈萨克斯坦的崛起奠定了坚实的基础。如今，如果我们希望哈萨克斯坦成为一个真正具有竞争力的国家，我们必须继承并发扬博凯汗的精神，走向民主、发展和繁荣的道路。唯有如此，哈萨克斯坦才能在世界历史上占据应有的位置，成为一个坚定走向发达的强大国家！



