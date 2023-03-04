哈乌两国之间航班数量将成倍增长

哈通社/阿斯塔纳/3月4日--哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦民航当局2日在塔什干举行会谈。会谈期间，双方讨论了进一步增加航班数量和扩大航班地理范围等问题。

双方达成协议，将阿斯塔纳—塔什干航线允许航班数量从每周12班增加至每周36班（增长80%），将阿拉木图—塔什干航线允许航班数量从每周20班增加至每周36班（增长200%），其他航线则增加到每周4个航班。

根据协议，阿斯塔纳航空公司和乌兹别克斯坦航空公司计划从今年春季和夏季开始，将阿拉木图—塔什干航班数量从每周14班增加到每周20班，阿斯塔纳—塔什干航班数量从每周6班增加到每周12班。

同时，为促进竞争和扩大经贸合作，同时降低机票价格，双方同意在两国之间所有合同航线上吸引更多航空承运商参与执行航班任务。

此外，哈萨克斯坦航空承运商还计划开通至撒马尔罕、费尔干纳、布哈拉和卡尔希的直通航班。

此外，双方还就深化飞行安全和航空安保领域的合作等议题展开了充分的讨论，并就未来进一步加强合作达成了共识。

值得提醒的是，哈乌两国关系正在全方位加强。3月3日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在奇姆肯特市同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫举行了会晤。

此外，哈乌两国UzKazTrade联合外贸公司于3日正式成立，其宗旨是扩大哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间贸易总额。

【编译：阿遥】



