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阿斯塔纳举行女性创业座谈会

2023 年 3月 3 日 星期五 , 14:24
阿斯塔纳举行女性创业座谈会

哈通社/阿斯塔纳/3月3日--周五，支持哈萨克斯坦女性创业座谈会在阿斯塔纳举行。

国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫在致辞中表示，国家持续加大对国内女性创业的支持力度。女性企业家在中小企业中的比例不断增加（2011年为38.4%，2021年为44.5%）即是明证。

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-为提高女性企业家经济活跃度，我们将继续推出金融及非金融支持措施。-阿勒别克·库安特洛夫说。

据他介绍，截至2022年底，有6 000多名女性企业家获得贴息支持，约4 000个女性创业项目获得贷款担保支持。此外，提供信息支持咨询1.9万余次，服务支持咨询1.1万余次。

-自去年3月以来，全国各地已创办17家女性创业发展中心。今年，将又有三个州开设类似中心。自创办以来，已为超过8,000名女性创业者提供服务，其中19%生活在农村地区。-阿勒别克·库安特洛夫说。

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他表示，2022年，为支持农村妇女创业，在四个州（江布尔州、库斯塔奈州、曼格斯套州和西哈州）实施了“一村一品”试点项目。该项目旨在鼓励生活在同一个村庄的女性建立合作组织，发展富有乡土特色和当地特色的产品。今年，将采用最佳国际经验在全国各地大力推行此项目。

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他同时表示，国家经济部与欧洲复兴开发银行共同推出“商业女性”项目，以期提高女性创业实体竞争能力和发展潜力。

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【编译：阿遥】

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