哈乌联合外贸公司成立 旨在减少国内市场对第三国产品的依赖

哈通社/阿斯塔纳/3月3日--据贸易和一体化部消息，UzKazTrade外贸公司于今日正式成立，其宗旨是扩大哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间贸易总额。

联合贸易公司共同创立者为哈贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）和UzTrade股份公司。

在哈乌两国元首达成的共识基础上，两国政府积极扩展物流路线和促进对外贸易服务。推进相互进出口贸易是双方都感兴趣的首要任务之一。

UzKazTrade外贸公司经营活动旨在对两国大型企业的产品进行市场调查和竞争环境分析，提供成品生产订单建议，优化和协调双边贸易流程，协助企业进行产品认证和出口推广，以及根据技术设备、备件、组件、原材料和材料订单，帮助两国企业寻找新的买家和消费者，以促进第三国进口产品替代。

据QazTrade贸易政策发展中心总经理努尔兰·库勒巴特洛夫介绍，联合贸易公司的创建将增加哈萨克斯坦企业对两国市场的商品供应，并促进消除贸易壁垒和进出口限制建议的生成。

此外，这一举措有助于政府采取进一步措施以减少国内市场对域外国家进口的依赖。

截至2022年底，哈乌两国贸易额同比增长29.8%，达50亿美元。哈对乌商品出口增长33%，达37亿美元。铜矿石和铜精矿（增长4.8倍）、小麦（增长32.3%）、轿车（增长83.7%）、葵花籽油（增长97.2%）、冷藏保鲜牛肉（增长4.1倍）、原铝（增长70.4%）的供应增加，促成了出口的大幅增长。

同年，乌对哈的出口增长21.4%，达13亿美元。哈萨克斯坦从乌兹别克斯坦购买车架、火花内燃机、葡萄、非合金钢轧制钢坯、铅矿石和铅精矿、建筑用砖、地板砖和类似陶制品、汽车和拖拉机零部件以及乙烯聚合物。

【编译：阿遥】