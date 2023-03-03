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哈萨克斯坦在万国宫举行"世界图像"国际公共艺术展

2023 年 3月 3 日 星期五 , 11:32
哈萨克斯坦在万国宫举行

哈通社/阿斯塔纳/3月3日--据外交部消息，日前在日内瓦举行的联合国人权理事会第52届会议高级别会议期间，万国宫举行"世界图像"国际公共艺术展。

由哈萨克斯坦常驻联合国日内瓦办事处（瑞士）主办的展览，吸引了来自世界各地国际组织高级代表和各国外交官，以及非政府组织和媒体代表前来参观。

本次 "世界图像"艺术展，以和平、相互尊重和包容多样为主题的。

展览总策划人、哈萨克斯坦驻名活动人士达维特·夏依赫斯拉莫夫和达娜·奥尔曼别克娃参加了艺术展开幕式。

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联合国日内瓦图书馆馆长弗朗切斯科·皮萨诺也在开幕式上致辞。他强调，艺术展很好地阐释了《联合国宪章》基本原则，即互相爱护、互相尊重、不歧视他人，构建一个和谐的地球大家庭。

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哈萨克斯坦常驻联合国日内瓦办事处和其他国际组织代表叶尔兰·阿勒姆巴耶夫在致辞中指出，艺术展生动地证明了地球上所有居民—无论他们的肤色、信仰或居住地点如何—都梦想在和谐、和睦和和平中生活。这与联合国秉持的价值观相一致，因此在哈萨克斯坦加入联合国30周年纪念日前夕，在主要的全球人权平台上举办"世界图像"艺术展特别具有象征意义。

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【编译：阿遥】

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