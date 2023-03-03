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《自然》五文报道小行星撞击重要结果

2023 年 3月 3 日 星期五 , 07:41
《自然》五文报道小行星撞击重要结果

哈通社/阿斯塔纳/3月3日--据中国科技日报报道，英国《自然》杂志2日连发5篇论文，报道了美国国家航空航天局对“双小行星重定向测试”(DART)项目的重要观测结果。这些结果将为人类揭示应如何利用这种方法打造一个防御系统，从而防止天体对地球的潜在威胁。

2022年9月26日，DART任务将一个航天器撞向了近地小行星(65803)孪大星的卫星——孪小星。此次撞击的目的是改变孪小星的轨道，测试小行星偏转这种防御方法的可行性。《自然》最新发表的研究估算了孪小星的动量变化，并描述了动量如何从航天器转移到了孪小星。

美国北亚利桑那大学团队确定了DART撞击后孪小星绕孪大星的轨道周期变化。两种独立测量该变化的方法显示，轨道周期缩短了约33分钟。约翰斯·霍普金斯大学应用物理实验室重建了DART航天器对孪小星的影响，其有助于规划未来任务，并提高对结果预测的确定性。他们还描述了撞击点的位置和性质，指出撞击点位于两块岩石之间。该实验室另一组团队指出，孪小星的轨道速度在撞击后减慢了。他们认为，从航天器转移到孪小星的动量，在撞击产生的喷出物蒸汽的反冲作用下得到了增强。

美国行星科学研究所团队报道了哈勃太空望远镜对羽状喷出物(由撞击产生的碎片)的观测结果，这些羽状喷出物的速度和演化或能进一步解释撞击导致的动量变化。SETI研究所则报道了全球市民科学望远镜网络在撞击前、中、后对孪小星的观测数据。他们估算了喷出尘埃的质量和能量，以及其随时间的演化，这或能帮助人类理解撞击任务的最终结果。

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