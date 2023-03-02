哈萨克斯坦稀有有蹄类动物种群数量逐年增多

哈通社/阿斯塔纳/3月2日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在回答参议院（议会上院）议员质询时表示，哈萨克斯坦境内稀有有蹄类动物种群数量正在增多。

阿里汗·斯马伊洛夫称，为落实哈萨克斯坦绿色经济转型发展理念2021-2030年行动计划，生态和自然资源部林业和野生动物委员会与Okhotzooprom国有企业每年都会对稀有和濒危动物数量开展联合调查。此外，还将对自然保护活动及其各保护区内种群进行监测。

-为组织实施调查和检测活动，今年将从共和国预算划拨15亿坚戈。值得注意的是，根据去年的检测结果，稀有有蹄类动物种群数量出现稳步增长。例如，目前国内生活着1 052头中亚红鹿（2021年为976头），15 089头鹅喉羚（2021年为14 894头），4 413头野驴（2021年为4337头），19 730头盘羊（2021年为18 279头）。此外，哈萨克斯坦生物多样性保护协会和生物多样性保护基金会等非政府组织也在国内进行活动。这些组织在野生动植物保护和恢复稀有濒危野生动物种群数量等领域开展了富有成效的工作。-政府总理称。

【编译：阿遥】