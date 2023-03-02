农业部部长对法国进行工作访问

哈通社/阿斯塔纳/3月2日--据农业部消息，正在对法国进行工作访问的农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫3月1日参观了法国国际农业博览会。

国际农业博览会是法国农业的名片，其几乎涵盖了农工综合体所有领域。每年有来自世界各地的约70万人参观。在今年的博览会现场，不仅展示了现代农业技术和高产肉奶牛品种，而且还交流了农业领域高端研究成果。

在参观国际农业博览会期间，叶尔波勒·卡拉舒科夫与法国农业部门负责人和多个跨国公司高层进行会晤。

在会见法国农业和粮食主权部部长马克·费斯诺时，双方就加强双边农业合作深入交换意见。叶尔波勒·卡拉舒科夫指出，哈方愿意与法方联合开展畜牧业发展项目。他表示，哈方正在研究与法国Evolution公司合作建立联合遗传中心项目。他表示相信新企业将助力哈萨克斯坦畜牧遗传学的发展。

在与世界动物卫生组织（OIE）总干事莫妮克·艾略特的会谈中，叶尔波勒·卡拉舒科夫重申了哈萨克斯坦在兽医防疫领域相关关切。他对口蹄疫疫苗生产本土化项目以及哈萨克斯坦周边国家畜牧产品贸易安全问题给予特别关注。

叶尔波勒·卡拉舒科夫还与数家大型企业，包括法国雇主联合会，法国餐饮公司联合会和兰特黎斯集团等高层举行会谈。他邀请法国企业赴哈萨克斯坦开展实地考察，以便联合实施粮食深加工、儿童食品生产等项目。

【编译：阿遥】