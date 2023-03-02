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    政府总理会见中国驻哈萨克斯坦大使

    2023 年 3月 2 日 星期四 , 09:49

    哈通社/阿斯塔纳/3月2日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫1日会见中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张霄。

    双方就贸易、招商引资、工业、能源、农业、交通物流、数字技术、跨境河流开发利用等广泛领域国家间合作问题进行讨论。

    阿里汗·斯马伊洛夫强调，中国是哈萨克斯坦最大贸易伙伴之一，占我国外贸总额18%。中国也是哈萨克斯坦经济五大投资国之一。

    阿里汗·斯马伊洛夫同时表示，哈政府愿意继续努力实现两国元首关于2030年将相互贸易额增至350亿美元的指示。

    -两国在农产品供应方面有相当大的潜力。哈萨克斯坦企业希望进一步扩大对华食品出口。鉴于此，进一步消除贸易壁垒和限制具有重要意义。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

    张霄则表示，中方对哈萨克斯坦进口农产品持欢迎态度，愿意增加铁路运输量、加强信息技术领域区域间合作和伙伴关系。

    据他介绍，目前正在积极协助哈萨克斯坦企业进入中国大型贸易平台，开拓整个中国市场。

    -我们相信，我们拥有巨大潜力将两国经济关系质量提升到新的高度。我们需要设定新的、更远大的目标。-张霄说。

    会见时，双方讨论了重新开放霍尔果斯国际边境合作中心、巴克图口岸哈中双边汽车过境点作业区开通第三条铁路口岸、发展跨里海国际汽车运输线路、建立新的汽车制造生产设施等问题。

    此外，双方指出在不久的将来，计划恢复阿斯塔纳-北京航班，频率为每周三班，并简化公民往来程序。

    【编译：阿遥】

    作者:

    Ерлан Мазан

    外交 旅游 哈萨克斯坦与中国 政府 经济 进出口 交通运输
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