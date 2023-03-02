中国汽车品牌正在受到哈国消费者的欢迎

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 -- 来自中国的汽车品牌越来越受到哈萨克斯坦人的欢迎。

据哈汽车商业协会（AKAB）统计，过去一年，中国品牌汽车在哈萨克斯坦汽车市场的份额几乎翻了三倍：从2021年的4%增加到2022年的11%（所有新销售的汽车，包括商用汽车）。

阿斯塔纳首家Exeed旗舰经销商中心哈萨克斯坦分销总监波利斯·萨辛认为，伴随着中国汽车工业的发展，2023年中国品牌汽车在哈萨克斯坦的销售步伐将加快。

他认为，中国品牌汽车企业将会积极地进入和征服新市场，且这种扩张不会减弱，只会加强。

未来哈萨克斯坦人将在市场上看到来自中国的新汽车品牌。

竞争将非常激烈，中国汽车品牌肯定会增加在哈萨克斯坦和其他国家的市场份额。

2023年，Exeed汽车销量计划增长两倍以上。阿斯塔纳建设Exeed经销商中心的投资总额高达370万美元，这也代表了该公司对新高端品牌的期望。第一年的销售结果表明，这些期望已经实现，全哈已售Exeed汽车1876辆。随着首都汽车中心的开业，品牌将更加贴近消费者。

Exeed在2022年5月正式进入哈萨克斯坦市场，距今不到一年四季。据AKAB称，从那时起，它已经成为哈萨克斯坦十大畅销汽车品牌之一。其他中国品牌销量也名列前茅：奇瑞（2021年12月才开始在哈萨克斯坦销售）和江淮汽车（后者在Kostanay工厂«SaryarkaAvtoProm»组装）。

中国品牌市场地位的提升始于去年，这是由于是由于俄罗斯工厂供应的一些欧洲和日本品牌的流行车型退出哈萨克斯坦市场。

阿斯塔纳汽车公司消息称，除了来自中国工厂的直接分销外，中国汽车受欢迎程度的增长还受到最佳性价比及其技术性的影响。

中国汽车品牌在哈萨克斯坦的进一步增长将主要取决于本地生产的发展。

目前为止，有一个中国品牌的乘用车已在哈萨克斯坦实现了本地化。一旦新品牌的生产启动，中国汽车品牌的总份额将增加。因为与进口相比，本地化生产具有价格吸引力。

未来几年，几家中国汽车品牌将同时在哈投产。

阿斯塔纳汽车公司官方消息显示，2022年秋季，该公司与中国汽车巨头奇瑞汽车、长安国际和长城汽车签署了合作备忘录，并已开始建设一座多品牌的汽车厂，年产能有望达到9万辆。