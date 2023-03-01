政府总理会见美国西屋制动公司高级副总裁

哈通社/阿斯塔纳/3月1日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦总理阿里汗·斯马伊洛夫1日会见美国西屋制动公司（Wabtec）高级副总裁格翰·拜翰（Gökhan Bayhan）。

会谈中，斯马伊洛夫表示机械制造业是哈萨克斯坦经济中最有前途的部门之一。去年，该行业产量增长35%。

-我们看到该行业进一步增长和发展的巨大潜力，这需要新投资和现代技术的涌入。因此，我们欢迎西屋制动公司扩大在我国境内的生产线。-他说。

政府总理表示，尽管经济动荡，但全球铁路运输量保持稳定，预计在未来 10 年内将增长近一倍。考虑到这一点，哈萨克斯坦计划充分利用其有利的地理位置，成为连接过境货物流的主要交通枢纽之一。

比如说，欧洲和亚洲国家之间的贸易量的高速增长背景下，推动跨里海国际运输线具有巨大的前景。为此，需要消除基础设施限制，以及有必要增加机车和海洋船只的数量。

西屋制动公司高级副总裁表示，该公司为扩大位于阿斯塔纳的机车生产线提供了资金，正将有助于将生产能力提升2倍。

据他介绍，该公司将继续加深本土化生产、引进绿色创新技术、推动服务发展和增加区域出口等领域的工作。与此同时，西屋制动公司还计划为提高哈萨克斯坦交通运输线的效率和铁路业数字化，将与哈萨克斯坦国家铁路公司开展积极合作。

【编译：小穆】



