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哈萨克斯坦副外长会见伊斯兰粮食安全组织总干事

2023 年 3月 1 日 星期三 , 13:25
哈萨克斯坦副外长会见伊斯兰粮食安全组织总干事

哈通社/阿斯塔纳/3月1日--哈萨克斯坦外交部副部长哈纳特·图穆什日前会见伊斯兰粮食安全组织总干事叶尔兰·巴依达吾列特。

据外交部发布的通告，哈纳特·图穆什表示，作为伊斯兰合作组织一员，哈萨克斯坦特别重视粮食安全问题。基于于此，哈萨克斯坦发起创建伊斯兰粮食安全组织，积极帮助其扩大成员。他表示，哈方愿意继续为扩大伊斯兰粮食组织影响力积极努力。

哈纳特·图穆什同时强调，在世界地缘政治局势不断变化和全球粮食安全出现新风险的背景下，加以利用伊斯兰粮食安全组织潜力尤为重要。

双方就伊斯兰粮食安全组织进一步发展问题交换了意见。

双方对人道主义援助项目的实施给予特别关注，包括阿富汗粮食安全计划（AFSP）和利用哈萨克斯坦援助资金向阿富汗派遣人道主义援助护运队。

同时，哈纳特·图穆什感谢伊斯兰粮食安全组织协助哈萨克斯坦向遭受毁灭性地震的叙利亚灾区提供人道主义援助。根据托卡耶夫总统的指示，在哈萨克斯坦驻黎巴嫩大使馆和驻叙利亚领事馆协助下，伊斯兰粮食安全组织将总重量为50吨的食品、御寒衣物、帐篷和被褥等援助物资移交给了叙利亚阿勒颇当局。

【编译：阿遥】

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