宪法法院院长：哈国宪政改革重视基于法治、民主和正义原则下的国际合作

哈通社/阿斯塔纳/3月1日 – 哈萨克斯坦宪法法院接待了来自驻哈外国使节团和在哈萨克斯坦登记的国际性、区域性和外国组织的100多位代表。

此次会晤活动是在哈萨克斯坦宪法改革和世界人权宣言 75 周年庆祝活动之际组织举办的。

哈萨克斯坦宪法法院法官、外交部代表以及来自哈萨克国立大学和欧亚大学等高等学府的代表出席了会晤。

宪法法院院长埃尔维拉·阿兹莫娃在会上发言指出，今年联合国会员国的人权活动是在«人人享有尊严、自由和正义»的口号下开展的。她强调称，这与新组建成立的哈萨克斯坦宪法法院的宗旨完全相符。

- 我们非常重视与外国合作伙伴在确保法治、根据公认的惯例保护民主和正义原则方面开展合作，特别是在当下，我国正在进行的宪政现代化改革进程中。- 宪法法院院长说。

会晤期间，向驻哈外国使团和国际组织代表们介绍了哈萨克斯坦宪法法院的组织结构和工作主旨，并向这些来宾通报了宪法法院组建至今的2个月中开展的各项工作情况。

活动期间，联合国开发计划署办公室与哈萨克斯坦欧亚国立大学签署了合作备忘录。

哈萨克斯坦共和国宪法法院成立于2023年1月1日，其任务是确保哈萨克斯坦共和国宪法在哈萨克斯坦共和国全境的至高无上地位。在行使其权力时，宪法法院遵循宪《哈萨克斯坦共和国宪法》和宪法性法律《关于哈萨克斯坦共和国宪法法院》法的指导，独立于公民、组织、国家机构和政府官员开展工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】