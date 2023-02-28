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布林肯：美国支持托卡耶夫的大胆改革

2023 年 2月 28 日 星期二 , 21:57
布林肯：美国支持托卡耶夫的大胆改革

哈通社/阿斯塔纳/2月28日——美国国务卿安东尼·布林肯28日在阿斯塔纳举行的«C5+1»部长级会议后接受媒体采访时表示，哈萨克斯坦在解决世界问题方面具有特殊地位。

-美方支持总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的大胆改革。在这方面，我们将关注哈萨克斯坦采取的措施和所做的工作。其中，我想特别指出在保护人权、消除腐败和总统任期有关的改革。我们自1991年以来，对哈萨克斯坦经济投资了超过500亿美元的资金。接下来，我们继续这一投资趋势。与此同时，哈萨克斯坦在解决世界问题方面具有特殊地位。例如，核武器不扩散、参与维和使命和太空研究领域有着特殊贡献。

美国国务卿表示，今天的«C5+1»部长级会议主要就经济、能源、环境和区域安全问题进行了讨论。

布林肯同时还强调，对俄罗斯实施的制裁不会对哈萨克斯坦造成影响。

-当然，我们正在看到对各国实施制裁的后果。但是，我们向受制裁影响国家的企业和公司授予特别许可。我们将寻找新能源的物流机会、出口市场。 我们将尽最大努力为中亚国家开辟新的合作伙伴和新的机遇。此外，我们与伙伴国一道，支持«C5+1»合作伙伴国开发新的贸易潜力。-他说。

【编译：小穆】


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