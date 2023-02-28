托卡耶夫总统会见美国国务卿布林肯

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日在总统府会见了正在对阿斯塔纳进行正式访问的美国国务卿安东尼·布林肯。

国家元首对美国外交官的来访表示欢迎，并强调称，自哈萨克斯坦与美国建立外交关系以来，双方在双边和多边模式下，有效地建立了互惠互利的合作。

- 您的此次访问，对为两国战略合作关系的进一步加深注入新的动力而言，具有重要的意义。在安全、能源、贸易和投资等重要的战略领域，两国之间拥有非常好的、互信且长期的合作关系。因此，我们愿意将这种合作予以进一步的深化发展。借助这个机会，我想要感谢合众国始终如一的对我们国家的独立性、领土完整和国家主权的坚定支持。- 托卡耶夫总统说。

国家元首谈及经济领域合作时强调指出，美国是哈萨克斯坦最大的外来投资来源国家，在哈国的投资额超过了620亿美元。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，在阿斯塔纳召开中亚国家与美国之间的外交部长级会议具有重要的意义，他支持美国在这一C5+1模式框架下旨在加强合作的努力。

美国国务卿安东尼·布林肯对此次访问期间，哈萨克斯坦方面表现出的热情好客和盛情款待，向哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统致以感谢，并转达了美国总统乔·拜登的问候。

- 在双边领域进一步深化发展两国这30年来所取得的成果，巩固和深化两国之间的合作关系非常重要。近年来，我们在这一方向上取得了重大的和新的成就。我们的关系将更加稳固，联系将不断强化。我们不会偏离这个方向。与此同时，我要向您以及您的团队在今天为中亚的合作伙伴们在阿斯塔纳会晤创造的条件表示感谢。我期待我的同事们——中亚各国外长们一起，建立旨在团结该地区的强大而密切的关系，为关注具体的事务共同努力。我相信，这将有利于中亚人民以及美利坚合众国的共同利益。我们愿意在最高层级开展相互协作。我很高兴能够来到这里，并为加深我们之间的合作贡献自己的力量。- 安东尼·布林肯说。

会谈期间，美国国务卿对哈萨克斯坦的政治和经济领域变革予以了高度评价。

会谈最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫委托美国国务卿代为转达他对美国总统乔·拜登的衷心问候。

【编译：木合塔尔·木拉提】



