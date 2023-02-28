沙特阿拉伯进一步扩大进口农产品目录哈萨克斯坦企业数量

哈通社/阿斯塔纳/2月28日--据贸易和一体化部消息，在哈萨克斯坦农业部与沙特阿拉伯食品和药品管理局合作框架内，在哈驻沙特大使馆和哈贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）信息支持下，沙特阿拉伯当局进一步扩大进口农产品目录哈萨克斯坦肉制品企业数量。

编入沙特阿拉伯进口产品目录的哈萨克斯坦肉制品企业数量达14家：

Жаңа-Береке有限责任公司；

ASTANA AGROPRODUCT有限责任公司；

Arai KZ有限责任公司；

Karasu-Et 有限责任公司；

Kostanay Agro Product有限责任公司；

Абай有限责任公司；

Halal KASSAB有限责任公司；

Merke-et combinaty有限责任公司；

MB4有限责任公司；

Агрофирма ТҰК有限责任公司；

Мясокомбинат Бижан有限责任公司；

KazBeef Processing有限责任公司；

Қайыңды有限责任公司；

Алтай сыйлықтары有限责任公司。

由此，目前哈萨克斯坦有14家肉制品企业和14家蜂蜜生产商进入沙特阿拉伯进口商登记目录。

2022年，哈萨克斯坦与沙特拉伯之间贸易额同比增长90.5%，达1650万美元。截至去年年底，哈萨克斯坦对沙特阿拉伯出口规模减少14.2%，为470万美元。

哈萨克斯坦向沙特阿拉伯出口面包和面制糖果，铁合金，水泵，特殊用途机械设备，黑色金属产品黑色金属铸件，石炭煤， 碳化物，测量勘测仪器，土壤破碎筛分设备等。

2022年，沙特阿拉伯对哈萨克斯坦出口增加了3.7倍，达1180万美元。

【编译：阿遥】