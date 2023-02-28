哈萨克斯坦对欧盟农产品出口进一步扩大

哈通社/阿斯塔纳/2月28日--据农业部消息，在对布鲁塞尔进行工作访问期间，哈萨克斯坦农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫会见了欧盟委员会委员。

在与欧盟委员会农业专员亚努兹·沃伊切霍夫斯基会见时，叶尔波勒·卡拉舒科夫表示哈萨克斯坦政府准备进一步扩大与欧盟的经贸关系。

叶尔波勒·卡拉舒科夫称，哈萨克斯坦完全有能力成为高质量有机食品供应商。他指出，双方就向欧盟出口哈萨克斯坦鱼类产品展开了讨论，相关谈判进程正在完成，并已与法国和瑞士就购买哈萨克斯坦鱼类产品达成商业协议。截至去年年底，哈萨克斯坦对欧盟鱼类出口增长了近1.5倍，达8.7万吨，主要出口至波兰、斯洛伐克、捷克、荷兰、立陶宛、拉脱维亚、丹麦、奥地利和德国。

他同时指出，哈萨克斯坦还可以向欧洲市场提供蜂蜜、马肉、牛肉和乳制品。

在会见欧盟委员会卫生和食品安全事务专员斯泰拉·基里亚基季斯时，双方就扩大哈萨克斯坦与欧盟经贸联系热点问题交换意见。

叶尔波勒·卡拉舒科夫指出，特别是今年生效的欧盟禁止使用预防性抗菌药物法规，给从欧盟成员国向哈萨克斯坦出口种畜带来了一定困难。为解决这个问题，他提议加强专家互动，加紧修改双边兽医认证互认规则。他同时指出，要采取联合措施，尽量减少将动物疾病带入哈萨克斯坦的风险。畜牧业发展规划框架内，哈萨克斯坦已从欧盟国家进口了5.7万头良种家畜。

值得注意的是，欧盟约占哈萨克斯坦对外贸易额30%。截至2022年年底，农产品营业额增长35.6%，达9.955亿美元。哈萨克斯坦对欧盟亚麻、小麦、油菜籽和加工谷物出口规模进一步扩大。

【编译：阿遥】



