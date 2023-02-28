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哈萨克斯坦将扩大增加人口收入计划适用范围

2023 年 2月 28 日 星期二 , 08:33
哈萨克斯坦将扩大增加人口收入计划适用范围

哈通社/阿斯塔纳/2月28日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫27日主持召开会议，审议提高人口收入计划执行情况，并听取相关意见建议。

国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫称，该计划的实施，使超过110万公共部门雇员工资得到稳步提升，其中，7.4万名医生平均工资提高30%，60万名教师平均工资提高25%，17.3万名护士平均工资提高20%，其他公共部门雇员工资则提高20%。此外，为确保就业和减少雇员薪酬差距，政府采取了更多额外措施。

同时，已制定将高人口收入计划期限延长至2029年的措施。 拟将其分为国家和地方两级，这将使地方执行机构参与度最大化。

未来一段时间工作重点是，在区域就业路线图计划框架内增加实体经济就业机会，通过«Ауыл Аманаты»项目尾部增加农村地区居民收入，以及为加大对中小型企业支持力度。

此外，计划继续提高预算工资，并通过升级数字服务为公民提供更便利更主动的社会支持。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，要加快审批程序，保障在最短时间内向政府提交提高人口收入计划更新版本。

【编译：阿遥】


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