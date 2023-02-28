法国计划明显减少在非洲的军事存在

哈通社/阿斯塔纳/2月28日--据中新社报道，法国总统马克龙当地时间27日在巴黎发表演讲阐述法国与非洲的关系，表示法国计划明显减少在非洲的军事存在。

马克龙在当天的演讲中表示，法国将明显减少在非洲的驻军人数，这种变化将在未来数月内发生，而法国的非洲伙伴在相关基地将有更多的存在。

马克龙形容这一变化为重组而不是撤离。他表示，尽管法军在非洲的规模将缩小，但将继续留在非洲，并将根据当地需要进行更多的培训，提供更多的装备。

马克龙透露，有些法军基地将变成军事训练机构，还有一些将成为法国在当地合作伙伴的基地。他说，当地将适应法国地面军事人员的减少以及相关人员的非洲化。

近期法国与非洲国家马里、布基纳法索等国的关系受到外界关注。法国军方去年结束在马里的“新月形沙丘”军事行动。而布基纳法索上月宣布终止同法国的军事协议，并要求驻扎在该国的法国军队撤离。

另外，马克龙在演讲中谈及非洲要面对史上前所未有的局势，包括安全、气候变化以及人口领域的挑战，必须为非洲国家提供一个可期的未来。他呼吁在非洲的教育、卫生、就业、能源转型等方面进行大规模投资。

马克龙还说，法国必须帮助促进和非洲的经济和商业联系，他对新一代法国和非洲企业家之间的合作寄予希望。他也同时表示，法国的角色并不是去解决非洲的所有问题。

马克龙本周将开启非洲四国行程，他将前往加蓬、安哥拉、刚果(布)和刚果(金)访问，并将在加蓬出席“一个森林”峰会。

【编译：阿遥】



