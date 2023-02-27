«我开始相信奇迹»——哈萨克斯坦救援人员分享在土耳其震区的经历

哈通社/阿斯塔纳/2月27日 -- 结束了在土耳其努尔达格市连续12天的救援行动后返回哈萨克斯坦的卡拉干达州15名救援人员，日前同媒体记者们分享了他们的故事。

据悉，这15位自卡拉干达的救援人员，是作为哈萨克斯坦共和国紧急情况部地震救援队第二批次人员，于2月8日乘坐飞机飞抵发生破坏性地震的土耳其加济安泰普省的。

抵达灾区后，他们被部署在了遭到地震严重摧毁的努尔达格市。

救援行动中，队员们争分夺秒，从废墟中抢救幸存者，随行的医生也在当地建立了医疗点，为伤者提供医疗救助。

根据救援人员的说法，他们在一处倒塌的6层建筑中开展救援行动。当救援人员移除部分建筑残骸，向地下搜索时，听到了一个女性的呼救声。

救援队第二梯队指挥官鲁斯兰·索伊科表示，在确定了声音的来源后，他们成功的从建筑的地下室区域发现了两名女性幸存者，通过翻译的协助，救援人员与这两位幸存者进行了沟通，了解了她们的情况。

-她们原本住在二楼，但是当地震发生后，随着楼房的倒塌，她们落到了地下室。幸运的是，那里形成了一个小空间，使她们得以幸存。当她们看到我们时，很激动并要水喝。- 他说。

据悉，被救援队发现的这两名女子，是一对母女，已经在废墟下待了 93 个小时。

随后不久，救援人员又在该建筑物中发现了另外一名幸存者——一位60岁的男性。

- 当我们设法营救那两位女性时，我们又找到了另一个人。 杜曼（注：救援队员）在地下室附近听到沉重的呼吸声。最后，我们在地下室的门口发现了一名 60 多岁的男子，他的胳膊和腿被夹住了。他原来是个聋哑人。我们把他拉了出来，交给了医务人员。- 救援队队员谢尔盖·塔雷宁说。

但故事并未就此终结。在救援行动最后的一天，有一名当地居民找到哈萨克斯坦救援队，并告诉他们，他在寻找自己的兄弟。

队员们向他询问相关信息时，这位居民展示了他兄弟的照片，正是被救援队救出的那位聋哑老人。

- 我认出了我们救下的那个人，这件事让我开始相信奇迹的存在。- 塔雷宁说。

在破坏性的大地震带来的数以万计的死亡所造成的悲痛当中，这对兄弟的重逢仍然是一场令人欣慰的欢愉。

救援人员对记者说，地震救援中，最令人难以承受的部分，是从瓦砾中发现和收殓那些遇难者的遗体。

- 最困难的部分是向等待的人们通知他们亲人的死讯。你很难告诉一位母亲，她的儿子已经死在废墟下，而看到孩子们哀悼他们亲人的离去也同样令人心碎。- 哈萨克斯坦地震救援队随行医生阿勒玛古丽·阿尔达贝科娃说。

哈萨克斯坦地震救援队的队员们日以继夜的从废墟中尝试着解救幸存者，同时也挖掘出了很多当地居民的生活用品。

- 在清理杂物和勘察过程中，我们发现了各种各样的东西，包括保险柜和贵重物品，并立即将其交给了当地同事。有一个有趣的案例，我们在瓦砾下发现了一个关着鹦鹉的笼子。 笼子被压的有些变形，但鸟儿并没有受伤。它们的主人立即把它们带走了。- 救援人员说。

土耳其和叙利亚的破坏性地震爆发后，哈萨克斯坦立即派出了101人的救援队，分两批在2月7日和8日抵达灾区开展救援。此外，还向两个国家通过运输机输送了数百吨的救援物资。

救援队在2月18日和19日结束任务返回哈萨克斯坦。

为表彰在土耳其和叙利亚震后救援行动中的英勇表现，托卡耶夫总统24日向哈萨克斯坦救援团队成员颁发了国家奖章。

【编译：木合塔尔·木拉提】



