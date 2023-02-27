哈萨克斯坦大使会见保加利亚经济和工业部长

哈通社/阿斯塔纳/2月27日--哈萨克斯坦驻保加利亚大使维克托•铁穆尔巴耶夫日前会见保加利亚经济和工业部长尼古拉•斯托亚诺夫。

会谈期间，双方就两国间贸易、经济和投资领域合作进行了讨论，包括在哈萨克斯坦和欧盟

扩大伙伴关系与合作协议框架下加强优先领域双边合作的具体问题和举措。

同时，双方就组织和举行哈萨克斯坦-保加利亚政府间经济合作委员会第五次会议，以及在保加利亚工商会举行哈萨克斯坦投资推介会相关问题举行了讨论。

哈萨克斯坦外交官还介绍了我国正在进行的大规模政治和社会经济改革，以及即将举行的议会下院选举工作。

另外，哈萨克斯坦大使邀请保加利亚经济和工业部长参加将于2023年6月8-9日举行的阿斯塔纳国际论坛。

斯托亚诺夫表示，他愿开展相关工作，加强与哈萨克斯坦在贸易、经济和投资领域的合作。

最后，双方就在此次会谈期间谈及的所有问题保持密切的工作联系达成共识。

值得一提的是，2022年哈萨克斯坦和保加利亚之间的相互贸易额达1.813亿美元，其中出口额1.424亿美元，进口额3890万美元。

2022年前三季度，保加利亚对哈的直接投资为599万美元。 总体来说，2005年以来，保加利亚对哈萨克斯坦经济的投资达6170万美元，哈萨克斯坦对该国的投资为1260万美元。

【编译：阿依波塔】