哈乌两国副总理举行会晤商讨加快投资经贸协议落实进展

哈通社/阿斯塔纳/2月27日--哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林27日与乌兹别克斯坦政府副总理贾姆希德·霍贾耶夫举行会晤，研究讨论托卡耶夫总统去年12月访乌期间签署的一系列投资协议和经贸协定落实进展。

双方指出相关项目取得令人满意的进展。例如，双方签署了塔什干州多式联运物流中心建设项目可行性研究报告编制合同，预定将在三月初签署设计及预算书编制合同。项目第一阶段（2026年前）预计将吸引7000万美元投资。

另一个极具发展前景的联合项目为哈乌边界中亚国际工业合作中心建设项目。今年1月，双方就国际工业合作中心项目选址达成初步协议。根据协议，合作中心将建在阿塔梅肯（哈萨克斯坦）和古利斯坦（乌兹别克斯坦）国际陆路口岸附近。有关协议有望在不久的将来最终确定。

-我们将加快签署投资协议。该项目极具吸引力。-赛热克·朱曼哈林在合作项目实施进展监测和进口替代联合工作组第一次会议上说。

赛热克·朱曼哈林表示将在与吉尔吉斯斯坦接壤边境地区建设类似的贸易物流中心，并邀请乌兹别克斯坦的投资者积极参与项目建设。

贾姆希德·霍贾耶夫则表示乌方源于哈方一同加快项目实施进展。

双方批准建立联合外贸公司构想，以组织进口替代产品系统性供应。此外，联合工作组审查了能源、交通、农业、机电工业及机械制造、基础设施建设、制药及化工等方面多个投资合作项目落实情况。