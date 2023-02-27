哈萨克斯坦女性赋能及创业倡议项目推介会在布鲁塞尔举行

哈通社/阿斯塔纳/2月27日--据外交部消息，哈萨克斯坦支持女性赋能公共项目和创业倡议经验推介会日前在布鲁塞尔举行。

欧盟创意产业机构和外交使团代表、媒体人士和布鲁塞尔居民参加此次活动。

与会者指出，将哈萨克斯坦和欧洲紧密团结在一起的不仅是日益加深的经贸合作，还有对保障女性权益的坚定信念。

据介绍，目前哈萨克斯坦一半以上的中小型企业由女性管理，女性私营企业家对国内生产总值的贡献至少为40%，受过高等教育的女性比例已经超过了具有相同专业教育水平的男性比例。

哈萨克斯坦女性对国家政治生活的参与度正在进一步提高，尤其是议会选举改革充分保障了女性候选人积极参与马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举活动。

作为推介会一部分，布鲁塞尔新闻俱乐部还举办了哈萨克斯坦«Qazaq Oner»国家手工艺发展中心独家产品展览，该中心以推广哈萨克民间工艺品和发展生态旅游为己任。

展览期间，来宾们欣赏到了国内手工艺人精美绝伦的手工产品、独特的刺绣装饰品，毡制品、以及有关哈萨克斯坦文化的图片展示。

【编译：阿遥】