总统向参与土叙震后救援行动的救援人员颁发国家奖章

哈通社/阿斯塔纳/2月24日 —— 为表彰在土耳其和叙利亚震后救援行动中的英勇表现，托卡耶夫总统24日向哈萨克斯坦救援团队成员颁发了国家奖章。

据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统24日向参与土耳其和叙利亚震后救援行动的哈萨克斯坦救援团队成员颁发了国家奖章。

其中，4人被授予“尊敬”勋章、9人被授予“英勇”勋章、2人被授予“突出贡献”勋章。此外，另有112名救援人员、医务人员、搜救犬训练员和运输及机组人员颁发了“感谢状”。

据悉，2月6日，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生强震，造成重大人员伤亡和财产损失。根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈国紧急情况部迅速组建了一支由101名救援人员和医护人员组成地震救援队，分两批前往土耳其加济安泰普市开展救援工作，期间成功救出7名幸存者。

截至2月22日，哈萨克斯坦民间为土耳其地震灾区募集的人道主义援助物资已达660吨，其中500吨援助物资已经运往土耳其。

土耳其驻阿斯塔纳大使馆日前在其官方 Facebook 页面上写道，哈萨克斯坦民间向土耳其灾害与应急管理局 (AFAD) 的官方救济账户汇入的捐款超过了 400 万美元。

与此同时，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦政府向叙利亚地震受灾地区提供50吨人道主义援助物资，分四批运抵阿勒颇。援助物资包括从国家物资储备库调配的罐头食品、衣物、冬帐和床铺。