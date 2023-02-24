国务顾问：即便是以批评政府闻名的社会活动家们也对当前改革抱有信心

哈通社/阿斯塔纳/2月24日 – 哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林24日在其个人telegram频道上发表评论指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2022年3月发表的国情咨文中，提出的全面政治体制改革方案，为即将到来的马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）打下了良好的基础。

国务顾问认为，在不到一年的时间里，哈萨克斯坦政治体制的改革就显现出了其巨大的变化，为各个党派和独立参选人建立了一个公平的竞争和参选环境。

叶尔兰·卡林强调，现有的统计分析结论也支持他的观点。

他指出，所有的7个政治党派均参加到了此次议会选举进程当中，其中2个政党是在改革启动以后组建的新党派。

总计有892名公民登记为议员候选人，其中包括了以政党名义参加比例制选举和在单一选区参加多数制选举的意愿候选人。平均而言，每个单一选区的一个议员名额有9名候选人进行竞争。

叶尔兰·卡林还表示，此次议会选举最大的一个亮点，就是大量社会知名人士，以及公民活动家的广泛参与。尤其是那些在平时以批判政府、发表反对政府政策观点闻名的活动人士，都积极地参与到了此次选举进程当中。

国务顾问认为，这一情况证明，哈萨克斯坦公众对于托卡耶夫总统领导实施的全面政治体制改革充满了信心，并以行动予以了支持。

他还表示，据哈萨克斯坦战略研究所在民众当中开展的民调显示，经过近年来的一系列改革和变化，有71.7%的哈萨克斯坦人认为，哈国正朝着正确的方向发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】