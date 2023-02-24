哈萨克斯坦政府总理会见芬兰外贸部部长

哈通社/阿斯塔纳/2月24日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫24日会见了正在对哈萨克斯坦进行工作访问的芬兰外贸和国际发展部部长维勒·斯金纳里。

会晤期间，政府总理强调指出，哈萨克斯坦一直以来都将芬兰视为哈国在北欧和国际组织当中主要的合作伙伴之一。哈萨克斯坦政府愿意与芬兰加深和拓展在所有方向上的互利合作。

阿里汗·斯马伊洛夫说： - 我们看到了双方在增加投资合作以及拓展相互贸易规模方面的巨大潜力。哈萨克斯坦-芬兰政府间经贸合作委员会在这方面发挥着重要的作用，是两国商业界人士相互交流的有利平台。

政府总理还对芬兰在阿斯塔纳的大使馆建立面向中亚国家的签证服务中心，以及举行哈萨克斯坦和芬兰企业界人士圆桌会议的计划表达了支持。

维勒·斯金纳里则在会谈期间强调了芬兰对气候议题的关注，并表示芬兰将会高度支持包括跨里海多式联运线路在内的，联通亚洲与欧洲的具有前景的货运线路的发展。

他还表示，芬兰企业界对哈萨克斯坦市场的关注度正在不断提升，双方在数字化和教育领域的合作拥有非常广泛的前景。

会谈最后，双方都明确地表示，将努力为哈萨克-芬兰合作空间的扩大积极采取联合措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】