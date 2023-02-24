阿斯塔纳一条大街被命名为“拜巴尔斯苏丹街”

哈通社/阿斯塔纳/2月24日--阿斯塔纳市24日举行了拜巴尔斯苏丹街命名揭牌仪式。

原阿斯塔纳市萨热阿尔卡区189号街道从即日起被命名为拜巴尔斯苏丹街。此举旨在纪念这位历史人物诞辰800周年。

-这是一条双向6车道大街，线路总长超2公里。此外，我们计划在拜巴尔斯苏丹诞辰800周年纪念活动框架内举办话剧表演、学术研讨会等众多活动，并于埃及方面共同实施联合项目。-文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫在街道命名揭牌仪式上说。

据悉，拜巴尔斯苏丹全名为马利克·扎希尔·鲁克丁·拜巴尔斯，埃及苏丹，马木留克王朝统治者（1260年－1277年在位），杰出的军事家和卓越的政治家。他出生于哈萨克草原，少年时作为奴隶卖到叙利亚。

他起初充当阿尤布王朝最后一代苏丹萨利赫的侍卫，不久成为马木路克军将领。1250年，他参与了马木路克军打败路易九世的著名战役。1260年9月3日率领马木路克骑兵在阿音札鲁特战役中打败了蒙古先锋部队，从此终结了蒙古人向西方的扩张。

拜巴尔斯苏丹与1263年在阿苏夫、海法和恺撒里亚等地的军事行动中大获成功。1266年打败了亚美尼亚。于1268年5月18日攻下安条克。在击退1271年的第九次十字军东征后，拜巴尔斯苏丹对埃及和叙利亚实现了稳固的统治。

【编译：阿遥】