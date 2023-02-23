冬季风暴席卷美国多地 民众生活受到严重影响

哈通社/阿斯塔纳/2月23日 —— 据中新社消息，当地时间22日，一场席卷美国多地的冬季风暴显著增强，部分地区发生学校停课，航班延误，电力中断以及道路封闭等情况，民众生活受到严重影响。

美国有线电视新闻网22日报道称，这场冬季风暴从美国西南部的加州一直延伸至东北部的缅因州，部分地区遭遇强风、结冰、极端寒冷和雨夹雪等恶劣天气。其中，该国北部地区受到的影响最为严重。明尼苏达州明尼阿波利斯地区22日的降雪量或将超过50.8厘米，连续数天的降雪量可能超过60.96厘米，打破当地近30年的最高纪录。

怀俄明州交通部门在社交平台上说，全州范围内的州际公路和二级公路皆有可能遭遇冬季风暴并被封闭多日。美联社22日援引怀俄明州公路巡逻队官员的话称，该州救援人员试图救助那些被困在车内的人，但严重风雪令救援几乎不可能正常进行。从21日开始，加州部分地区开始遭遇强风，大量树木和电力设备倒塌。

截至22日，美国29个州超过6500万人处于冬季天气预警之下。美联社报道称，冬季风暴肆虐期间，美国北部多个州的学校将停课，部分政府办公室也将关闭。明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹21日在社交平台上表示，他已经指示该州的国民警卫队、交通部门和州警做好应对风暴的准备。

恶劣天气导致全美多地航班和电力系统受到影响。截至22日20时，航班追踪网站FlightAware的数据显示，全美当日超过1750架次航班被取消。同时，电力跟踪网站Poweroutage.us的数据显示，密歇根州和伊利诺伊州的断电用户数量分别超过55.6万和11万，加州也有超过5万用户断电。

本周晚些时候，冬季风暴系统将向美国东海岸移动，该国东部一些州的部分地区将出现厚度达1.27厘米的积冰。