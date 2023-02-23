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托卡耶夫总统接见哈萨克电信公司董事会主席

2023 年 2月 23 日 星期四 , 18:09
托卡耶夫总统接见哈萨克电信公司董事会主席

哈通社/努尔苏丹/2月24日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统24日在总统府接见哈萨克电信公司(Kazakhtelecom)董事会主席胡安希别克·叶斯叶克夫。

会谈中，叶斯叶克夫向总统就哈萨克电信公司集团2022年的主要工作成果和即将落实的潜在项目进行了汇报。

哈萨克电信公司董事会主席指出，该公司去年的财务收入有所增长。他还表示，这将有助于落实一系列大型项目，其中包括运行5G网络。

据他介绍，哈萨克电信旗下公司计划2027年之前在全国建造7千多座基站。今年，全国三大直辖市（阿斯塔纳、阿拉木图、齐姆肯特）将有486座基站交付使用。

此外，总统还听取了哈萨克斯坦与阿塞拜疆电信公司（AzerTelecom）联合落实的里海海底光线铺设工程项目进展报告。

叶斯叶克夫还表示，今年还将实施为偏僻村庄接入互联网，以及将哈萨克斯坦互联网用户从ADSL线路转移到光纤，并使用GPON技术将住房楼连接到高速互联网等项目。

最后，总统向哈萨克电信公司董事会主席就推动乡村地区通讯网络的发展，以及增加哈萨克斯坦的过境潜力发展国际数据流量网络基础设施等领域下达了具体工作指示。

【编译：小穆】

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