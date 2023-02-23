教育部：使用国语教学的幼儿园数量不断增长

哈通社/阿斯塔纳/2月23日 – 哈萨克斯坦民间对使用哈萨克语教学的学前教育机构，以及哈萨克语的学前教育课程的需求度正在不断提高。

哈萨克斯坦教育部儿童早期发展研究所所长马娜拉·阿达莫娃表示，截至目前，哈萨克斯坦共拥有1.104万家学前教育机构，为110万学龄前儿童提供学前教育。

在这1.1万多家学前教育机构当中，接近70%的机构以国语——哈萨克语为教学语言进行授课。而其余约30%的学前教育机构则使用多种语言开展教育。

马娜拉·阿达莫娃说：

- 家长对儿童在学前教育机构中接受哈萨克语教育的需求正在不断提升，尤其是来自年轻的父母对这一方面的要求。2022年，实施了新的教育大纲，对每个年龄组做出了相应的规范。

哈萨克斯坦教育部学前教育司司长娜塔莉亚·朱玛德勒达耶娃表示，在2022年新开设的学前教育机构当中，使用哈萨克语进行教学的机构数量占到了98%。

- 人们对用哈萨克语进行教学的教育机构的需求确实在增长当中。如果孩童自幼熟练掌握使用哈萨克语对话，对家庭中其他成员的影响也是很明显的。- 学前教育司司长说。

统计数据显示，目前在哈萨克斯坦的学前教育机构当中，共有持证教师97 408人。其中41 596名教师位于乡村地区，占42.7%；55 811名教师位于城市，占57.3%。

【编译：木合塔尔·木拉提】



