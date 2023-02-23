政府总理：要大力提升国际运输走廊通行能力

哈通社/阿斯塔纳/2月23日--政府总理指示相关部门大力提升国际运输走廊通行能力。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫23日主持召开工作会，研究讨论进国家公路网络发展规划。

会上，工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫表示，全国共有8条汽车过境走廊，总长度近1.3万公里。

据他介绍，目前正在对阿拉木图--塔勒德库尔干--乌斯卡曼--希盟乃卡--俄罗斯边境（768公里）、阿克托别--阿特劳--俄罗斯边境（746公里）、玛依卡普恰盖--哈勒巴套--塞米--巴甫洛达尔--俄罗斯边境（415公里）和阿拉木图--阿斯塔纳--彼得罗巴甫尔--俄罗斯边境（31公里）等公路线路进行维修。

另外，计划在2030年前完成对西欧--中国西部（1363公里）、阿斯塔纳--库斯塔奈--俄罗斯边境（830公里）及阿特劳--乌拉尔--俄罗斯边境（587公里）等公路进行I级技术类别改造升级工程。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，要加强与周边国家相关部门工作衔接，大力推动通往俄罗斯和中国的物流线路以及跨里海国际运输线的发展。他表示，这将有助于尽快消除各国公路网络交界处交通瓶颈，进而显著提高货运周转率。

-要大力提升国际公路运输线路等交通物流走廊通行能力。这项工作需要各方协同发力。此外，应对公路汽车过境点现代化升级给予密切关注。-政府总理说。

会议结束时，政府总理对工业和基础设施发展部作出了具体的工作指示。

【编译：阿遥】



