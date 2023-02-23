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国务顾问：国家库鲁尔泰是总统身边的重要咨询机构

2023 年 2月 23 日 星期四 , 12:15
国务顾问：国家库鲁尔泰是总统身边的重要咨询机构

哈通社/阿斯塔纳/2月23日 -- 哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林22日在其个人telegram频道上发文指出，国家库鲁尔泰（Ұлттық құрылтай）是总统身边的重要咨询机构。

叶尔兰·卡林在文中表示，国家库鲁尔泰由托卡耶夫总统在2022年3月提议组建，其成员包括了全国知名的公众人物、专家学者，以及在各个地区的公民当中具有影响力的代表人物。

- 在当前，国家库鲁尔泰已经成功的为国家元首与公众人物和专家学者建立了直接对话的平台。- 国务顾问写道。

国务顾问表示，托卡耶夫总统于22日会见了国家库鲁尔泰的成员、应用民族政策研究院院长塔勒哈特·哈利耶夫。会谈期间，围绕应用民族政策研究院正在开展的工作进程以及该机构在社会中的作用等进行了讨论。

叶尔兰·卡林表示，这并未国家元首首次单独接见国家库鲁尔泰的成员，实际上，总统在此前就已经与多位国家库鲁尔泰的成员进行了会晤，讨论了涉及社会各个方面的许多问题，并听取的对方的意见建议。

- 同样在去年 12 月，推出了 Quryltai 移动应用程序。在这个平台上，公民可以就社会的各种热点问题发表意见和建议。此外，哈巴尔电视频道还播出了一个特别节目《国家库鲁尔泰》，来自不同地区的国家库鲁尔泰成员和专家参加节目，并在其中发表有助于整个国家发展的倡议。- 叶尔兰·卡林说。

国务顾问强调指出，通过各种不同的沟通形式，国家库鲁尔泰能够大范围的收集各个领域的公民的诉求和建议，与政府高层实现舆论直达，成为了一个开放且有效地对话平台。

【编译：木合塔尔·木拉提】


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