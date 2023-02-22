在哈长居外国人可从事职业清单出台

哈通社/阿斯塔纳/2月22日 —— 哈萨克斯坦劳动和社会保障部批准了外国公民为获得哈萨克斯坦长期居留许可证（绿卡）的从事职业清单。

据劳动和社会保障部消息，为落实托卡耶夫总统在国情咨文中下达的工作指示，该部委制定了《关于批准外国公民为获得哈萨克斯坦长期居留许可的从事职业清单及其形成规范》决议。

根据该清单，医疗卫生、信息通讯技术、工程和其他21个职业入围。

职业清单如下：

1.神经外科医生；

2.血液学家；

3.肿瘤学家；

4.新生儿科医生；

5.内分泌学家；

6.无机物技术工程师-研究员；

7.有机物质技术工程师-研究员；

8.制药工程技术专家；

9.矿物制备工程师-研究员；

10.航空工程师；

11.航天系统硬件和软件工程师；

12.新设备新技术引进工程师；

13.激光设备工程师；

14.纸浆、造纸、聚合和纤维生产技术工程师-研究员；

15.工程医学放射化学家；

16.工程医学物理学家；

17.纺织原料学家；

18.细菌学家；

19.IT基础设施架构师；

20.软件架构师；

21.工业培训师。

根据该决议，从事以上具有重要需求职业的外国人无需证明偿付能力，可以在内务机构以简化方式申请居留许可。

据悉，居留许可有效期为10年或根据外国护照的有效期。

【编译：小穆】



