外交部副部长罗曼·瓦西连科会见德国联邦议会访问团一行

哈通社/阿斯塔纳/2月21日--由德国-中亚议会间小组成员组成的德国联邦议院代表团日前访问了哈萨克斯坦。

访问期间，由德国-中亚议会间小组主席欧根·施密特率领的访问团受到国务顾问叶尔兰·卡林、政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔会见，并与哈萨克斯坦参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会主席阿斯哈尔·沙克洛夫举行会晤。

21日，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科会见了德国联邦议院代表团一行，并就哈德两国合作关系和国际问题交换了意见。

会见时，德国访问团对以建设公正的哈萨克斯坦为目的的大规模政治经济社会改革进程给予特别关注。

双方对两国之间密切政治对话表示满意。双方强调，贸易和投资互动是哈德两国关系的主要动力。2022年双边贸易额达28亿美元，较2021年增长近25%。哈萨克斯坦在德国与中亚地区经贸往来中所占比例为80%。

罗曼·瓦西连科指出，除了投资、重工、农业、运输物流等传统领域的合作外，德国去年提出在阿斯塔纳开设氢外交办公室的倡议，证实了哈德两国为应对全球变暖和能源安全做出更大贡献的共同愿望。

在结束对阿斯塔纳的访问之后，访问团将继续前往阿拉木图。在那里，他们将与阿拉木图市市长叶尔波拉特•多萨耶夫举行会晤，并参观哈德大学和共和国德意志话剧院。

【编译：阿遥】



