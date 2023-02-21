文体部部长会见瑞克索斯酒店集团总裁 讨论曼格斯套州旅游发展潜力

哈通社/阿克套/2月21日--哈萨克斯坦文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫21日同当地企业代表就曼格斯套旅游发展前景进行座谈。期间，他与瑞克索斯酒店集团总裁费塔赫·塔明切举行会晤。

阿斯哈特·沃拉洛夫指出曼格斯套州旅游业发展潜力巨大。

-阿克套完全有能力成为闻名遐迩的旅游胜地。去年，哈萨克斯坦对伊朗游客实行免签证制度，来自伊朗的游客数量正在增加。曼格斯套拥有发展旅游业的所有必要条件：气候、基础设施、需求和便利的投资营商环境。-他说。

费塔赫·塔明切则对曼格斯套州旅游发展动态给予特别关注。

-我们已完成了几个重要的基础设施建设项目，如高尔夫俱乐部、购物中心和道路等。另外，去年与两家土耳其旅游运营商建立了合作关系。此外，我们拥有五个潜在的合作伙伴，他们对阿克套旅游非常感兴趣。我们计划到明年5月再开设一家拥有300个房间的宾馆。如果统筹考虑整个基础设施运营，预计总营业额达1亿美元，创造约3000个就业岗位。-费塔赫·塔明切称。

据统计，去年前九个月曼格斯套州接待游客23.1万人次。其中，3000名游客来自国外。

【编译：阿遥】