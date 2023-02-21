全球最大规模四天工作制试验结果出炉

哈通社/阿斯塔纳/2月21日--中新网援引印度《经济时报》消息报道称，当地时间21日，全球最大规模的四天工作制试验结果公布，大多数参与的公司表示在试验结束后都没有恢复到五天工作制，其中三分之一的公司准备将这一改变永久化。

据报道，2022年6月至12月，英国启动了全球最大规模的四天工作制试验，共有61家企业的约2900名员工参与了本次试验。

21日公布的试验结果数据显示，只有三家公司决定暂停试验，两家仍在考虑缩短工作时间。其他公司都认为，由于收入增加、人员流动率下降以及员工倦怠程度降低，对于工作时间而言，每周工作四天与五天没有什么不同。

«我想知道，公司每周实行四天工作制是否会很难，答案似乎是否定的。»该试验首席研究员、波士顿学院经济学家和社会学家朱丽叶·肖尔(Juliet Schor)说道。肖尔的研究早就发现，每周五天工作制不再适合现代员工的生活方式和承诺，尤其是看护人员。

报道称，参与试验的员工发现，在新的工作时间表下，员工们报告说，从压力、疲劳、健康到个人生活，各方面都有所改善。在试验期间，男性照顾孩子的时间比女性增加了一倍多。在2900名参与者中，没有人说他们想放弃四天工作制，15%的人甚至说，再多的钱也不能让他们回到五天工作制。

2022年12月，美国、爱尔兰和澳大利亚的公司进行过小规模试验。当时的研究也显示，公司收入和员工生产率都得到了同等程度的提高，缺勤率和人员流动率也有所下降。但这些试验的规模较小，参与公司的数量只有英国试验的大约一半，员工数量只有英国试验的三分之一。

报道称，英国本次的试验结果是由新西兰非营利倡导组织«4-Day Week Global»组织研究发布。在实验中，研究人员会不断收集更新被参与者的数据，并关注宽松工作时间表给参与者带来的长期影响。