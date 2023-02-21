总统接见国内农业企业代表

哈通社/阿斯塔纳/2月21日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日在总统府接见国内农业企业代表。

会谈期间，与会人员讨论了农业发展的紧迫问题和前景。

总统指出，去年哈萨克斯坦农业领域的产值增长率为9.1%，农民收获粮食约2300万吨。 耕地多样化和向高产作物种植过渡相关工作也在稳步开展。油料作物种植面积增加约4倍，达到了350万公顷。国家元首表示，取得这一积极成果要归功于农村人民的辛勤工作，他们为加强国家粮食安全做出了巨大贡献。

农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫和农业企业代表发表了讲话。期间，他们谈到了多元化生产、原料深加工和新型农产品生产、发展制糖业、种子生产、畜牧业和兽医学、保障国内市场需求，并扩大出口潜力相关问题。

农业企业代表强调，需要提高农村地区的生活质量，改善道路和社会基础设施的条件，包括学校和幼儿园。

同时，与会人员还对农工综合体发展资金的分配和使用、土地和水资源的公平分配等问题予以了高度关注。

听取工作报告的总统指示政府考虑所有建议，并根据企业家的意见仔细分析农业领域现状。

托卡耶夫总统表示，应定期与农业企业代表举行此类会议，因为找到农业问题的解决方案不仅有助于公民的生活质量，也有助于国家的粮食安全。

【编译：阿依波塔】