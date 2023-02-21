日本政府考虑把新冠疫苗改为定期接种

哈通社/阿斯塔纳/2月21日-- 据共同社报道，有关新冠病毒疫苗接种，日本政府考虑自2024年度起改为允许向接种对象收取部分费用的«定期接种»，将就此展开讨论。由于新冠疫苗可免费接种的《预防接种法》«特例临时接种»将在3月底到期，政府考虑延长1年左右，在此期间就改为定期接种时的问题和对策展开讨论。

定期接种分为两种，分别是重点在于集体预防、有努力义务的A类疾病（日本脑炎、脊髓灰质炎等），以及重视个人预防但无努力义务的B类疾病（面向老年人的流感等）。

定期接种时，中央政府会通过地方财政转移的形式支援部分费用，地方政府可向居民收取费用。A类的支援额度较高，因此很多地方政府实施原则上免费的接种。

特例临时接种是紧急时采取的措施，政府今后将讨论是否在2024年度起改为定期接种，以及归为A类还是B类。

如何顺利地从政府采购疫苗并进行分配的现行机制改为医疗机构与制药企业或批发商直接沟通采购疫苗的机制也将是课题。

关于2023年度，厚生劳动省专门小组提出以秋冬接种一次为基本方针，预计将继续作为临时接种来实施。拟把对象定为优先老年人等有重症化风险的人群，并向全年龄层提供接种机会，正在就此讨论。

有关秋冬使用的疫苗，政府力争在2023年度尽快得出结论。