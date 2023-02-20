关于哈萨克斯坦提前举行马吉利斯和马斯利哈特选举的信息通告

哈通社/阿斯塔纳/2月20日 —— 马吉利斯（哈萨克斯坦议会下院）和马斯利哈特（地方议会）的选举将于今年3月19日举行。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫于今年1月19日解散并终止了议会下院和地方议会的职权，宣布了选举日期。

托卡耶夫总统在声明中指出：

-公民在全民公投上对宪法改革的支持决定了提前举行马吉利斯和马斯利哈特选举。根据公投结果，我国转向了权力机构新的、更公平的、更具有竞争性的选举规则。

托卡耶夫总统在去年9月1日的国情咨文中首次提议举行马吉利斯和马斯利哈特选举。

选举日程表

中央选举委员会公布了以下日程表:

•1月20日—候选人开始登记。

•2月18日—候选人登记结束和竞选活动开始。

•3月17日—竞选活动将持续到3月18日24：00。

•3月18日—静默日（禁止竞选活动）。

•3月19日—选举日。

选举后，中央选举委员将有十天公布选举结果。

政党名单

得益于去年在哈萨克斯坦进行的宪法改革，政党的登记变得容易得多。例如，登记门槛降低了四倍，从20,000人减少到5,000人。地区党代表机构的最低要求也从600人减少到200人。

因此，在即将举行的选举之前已经登记了几个新的政党。

目前，哈萨克斯坦共注册了以下七个政党：

•哈萨克斯坦“光明道路”民主党，是哈萨克斯坦的一个自由保守政党。现任主席是阿扎特•佩鲁阿舍夫。

• “阿玛纳特”党，当今哈萨克斯坦最大的政党。自2022以来，叶尔兰•科沙诺夫一直担任党主席。

•“阿吾勒”人民民主爱国党，是一个支持农业利益的社会民主党。现任主席是阿里•别克塔耶夫。

•哈萨克斯坦“巴伊塔克”绿党，以生态为方向的政党，于去年11月30日在哈萨克斯坦司法部注册登记。阿扎马特汗•阿穆尔泰是该党的创始人和主席。

•国家社会民主党是由阿斯哈特•拉希姆扎诺夫领导的中左翼政党。

•哈萨克斯坦人民党是哈萨克斯坦的一个左翼政党，目前党主席为叶尔穆哈梅特•叶尔特斯巴耶夫。

•“共和”党是哈萨克斯坦最新的政党，今年1月18日完成注册。党主席为阿依达尔别克•霍德扎纳扎罗夫。

候选人要求

要获得马吉利斯竞选席位的资格，候选人必须是哈萨克斯坦公民，年满25岁，过去十年在哈萨克斯坦居住。

马斯利哈特的候选人也同样必须是哈萨克斯坦公民，居住在想要代表的地区并年满20岁。

哈萨克斯坦选举体系的背景

托卡耶夫总统在去年9月发表国情咨文时首次提议举行马吉利斯和马斯利哈特选举。因此，从本公告到投票日的时间超过六个月。这是哈萨克斯坦近代史上第一次候选人有如此充足的时间准备竞选活动。

首次在马吉利斯选举中采用“比例—多数”混合选举模式，其中70％的议员将根据党派名单按比例当选，而另外30%将根据单一选区按照多数选举制产生。这项倡议是在2022年6月5日全民公投通过的宪法修正案之后提出的。

而州、直辖市一级的马斯利哈特采取的“比例—多数”混合选举模式占比为50/50。

这些选举是总统发起的政治更新周期的最后阶段，该周期始于去年11月20日的总统选举，并在今年1月14日的参议院选举中继续进行。

其他重要的选举规则包括所有选票中的“反对所有人”一栏，将政党进入马吉利斯的门槛从7%降低到5%，以及立法规定妇女、青年和有特殊需要的人群在议员候选人中有30%的配额。

选举标准和国际观察员

将邀请国际观察员前往哈萨克斯坦，以确保竞选活动期间的公开性和透明度。 当地观察员也将监督选举进程和投票。

外国媒体的代表如果持有哈萨克斯坦外交部颁发的认证，也可以观察选举。

外国和国际组织观察员的认证将于3月13日结束。



