第二批哈萨克斯坦救援人员平安回国

哈通社/阿斯塔纳/2月20日--赴土耳其参与地震救援工作的第二支哈萨克斯坦救援队队员已乘专机平安回国。

哈萨克斯坦紧急情况部灾难医学中心救援人员和医护人员乘坐的航班已于19日晚间在阿斯塔纳机场安全降落。救援队队员亲朋好友及紧急情况部部长尤里·伊林和土耳其驻哈特命全权大使乌夫科·耶凯吉赴机场迎接救援人员平安凯旋。

2月6日，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生强震，造成重大人员伤亡和财产损失。根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦紧急情况部组建的一支专业救援队于2月7日启程前往土耳其。救援队由哈萨克斯坦紧急情况部第一副部长易卜拉欣·库尔辛巴耶夫率领，人员包括哈萨克斯坦紧急情况部直属救援部队成员及来自灾难医学中心的救护人员。救援队配备了必要的设备。救援队搭乘的专机上携带了包括：液压和气动设备、液压千斤顶、气动千斤顶、穿孔器、照明设备、帐篷、卫星终端、框架模块以及其他技术装备。

哈萨克斯坦救援人员在土耳其三个地区执行搜救任务，共营救幸存者7人，搜寻并挖掘出罹难者88人，包括10名儿童。

【编译：阿遥】