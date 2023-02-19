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《阿拉木图——比什凯克经济走廊》项目小型委员会第七次会议召开

2023 年 2月 19 日 星期日 , 10:37
《阿拉木图——比什凯克经济走廊》项目小型委员会第七次会议召开

哈通社/阿斯塔纳/2月19日 – 哈萨克斯坦国家经济部副部长阿布扎勒·阿布德卡里莫夫出席了在吉尔吉斯首都比什凯克召开的《阿拉木图——比什凯克经济走廊》项目小型委员会第七次会议。

出席会议的吉方代表为吉尔吉斯共和国经济和贸易部副部长卡纳特别克·阿布德拉合曼诺夫。

亚洲开发银行中西亚区域负责人叶夫根尼·朱可夫列席会议。

会议期间，与会各方就合作中的一系列主要方向，包括气候变化、环境以及旅游领域的多个合作项目的落实情况等进行了讨论。

哈萨克斯坦国家经济部副部长阿布德卡里莫夫指出，在亚洲开发银行的支持下，《阿拉木图——比什凯克经济走廊》项目5年来作为《中亚区域经济合作区》范围内正在打造中的首个经济走廊，积累了大量的经验，取得了许多成果。

副部长表示，经济走廊的开通在强化一体化信息方面发挥了重要作用，推动了双边关系的发展。

阿布德卡里莫夫强调，哈萨克斯坦非常重视与吉尔吉斯和亚洲开发银行的合作。

值得一提的是，《阿拉木图——比什凯克经济走廊》项目小型委员会组建于2016年。其主要任务是协调两国努力寻找、讨论和考虑区域投资项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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