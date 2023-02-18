土耳其地震：突厥国家合聚齐心共援土耳其

哈通社/阿斯塔纳/2月18日 -- 土耳其驻阿斯塔纳大使馆日前在其官方 Facebook 页面上写道，哈萨克斯坦民间向土耳其灾害与应急管理局 (AFAD) 的官方救济账户汇入的捐款超过了 400 万美元。

- 2月16-17日，AFAD 救济基金的账户收到了来自哈萨克斯坦的 411 622 美元。捐款总额超过 400万美元。- 大使馆的帖子中写道。

哈萨克斯坦是突厥国家组织（OTS）的成员，该组织的正式成员国有阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其及乌兹别克斯坦，匈牙利和土库曼斯坦是组织的观察员国家。

在土耳其面临破坏性地震的当下，突厥国家组织成员和观察员国家，纷纷向兄弟的土耳其伸出了援手，提供各种人道主义物资援助和财政支持。

土耳其副总统奥克塔伊在安卡拉举行的新闻发布会上，对来自突厥国家的援助表示了感谢。

- 谢谢你们！ 突厥世界的支持对于土耳其人民度过这些艰难的日子至关重要。- 奥克塔伊说。

根据土耳其阿纳多卢通讯社 2 月 15 日的报道，OTS 国家合计向土耳其派出了 1 703 名搜救人员，他们救出了 75 名地震幸存者，并提供了大量人道主义援助和数百万美元的财政援助。

哈萨克斯坦政府提供了 100 万美元的财政应急响应，派出了 101 名救援人员和医生，并向土耳其输送了215 吨人道主义援助物资和 28 台发电机。

除财政援助外，阿塞拜疆还提供了 14 380 件急救物品、82 480 件保暖衣物和 611 709 件药物，并提供了一家人道主义医院来帮助幸存者。该国派出的 747 名救援人员和医护人员从倒塌建筑物的废墟中救出了 54 人。

由188人和6条搜救犬组成的吉尔吉斯斯坦救援医疗队救出了5名幸存者。

乌兹别克斯坦的搜救队由 171 名救援人员、地震学家、医生和 10 条搜救犬组成，共救出 9 名地震幸存者。该国还向土耳其运送了 160 吨人道主义物资，并在哈塔伊市建立了野战医院。

哈塔伊也是匈牙利（OTS 观察员国）派出的167 名救援人员和 29 条搜救犬中大部分人工作的地方。通过官方和民间自愿捐赠渠道，该国积极的为土耳其提供人道主义支援。

OTS 观察员国土库曼斯坦派出了十名医务人员和两架飞机，飞机上搭载了人道主义援助、药物和保暖衣物等物资。

【编译：木合塔尔·木拉提】