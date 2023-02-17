土耳其外长向哈萨克斯坦人民表示感谢

哈通社/阿斯塔纳/2月17日 —— 土耳其外交部长梅夫吕特·查武什奥卢17日向哈萨克斯坦人民在困难时期提供的大力支持和援助表示了感谢。

据此前报道，载有55吨哈萨克斯坦人道主义物资的飞机17日下午飞抵在土耳其加济安泰普。

土耳其外长亲自到加济安泰普机场接机，并与哈萨克斯坦驻土耳其大使叶尔克布兰·萨皮耶夫和哈萨克斯坦紧急情况部第一副部长易卜拉欣·库尔辛巴耶夫进行了交流。

-两国之间的关系真正建立在兄弟情谊的基础上。在这困难的时期证明了这一点。-他说。

哈萨克斯坦大使和紧急情况部第一副部长代表哈萨克斯坦人民向土耳其外长表示深切的慰问。

据悉，根据托卡耶夫总统的指示，哈萨克斯坦政府2月8日通过决议，向土耳其地震受灾地区提供100万美元人道主义援助。

除政府援助外，哈萨克斯坦民间向土耳其捐款近360万美元。

民间自发组织的众筹活动，还向土耳其灾区捐赠了114座毡房，并由志愿者运送至土耳其灾区开始进行搭建，以给灾区民众提供临时住所。

托卡耶夫总统14日指示政府向土耳其追加一批人道主义援助物资。

15日，政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔主持召开政府会议，讨论再次向土耳其提供人道主义援助的问题。

截至2月15日，哈萨克斯坦民族和睦大会各民族文化协会已募捐到了近2800万坚戈的善款。同时，社会各界人士通过各民族文化协会向土耳其捐赠生活必需品3400万坚戈。

16日，在欧协联季后赛主场对阵瑞士巴塞尔的比赛中，土耳其特拉布宗体育球迷在看台拉起巨型Tifo，感谢来自哈萨克斯坦和其他国家的救援人员参与强震后搜救救援工作。