拜登体检报告出炉：“依然健康精力充沛，适合履职总统”

哈通社/阿斯塔纳/2月17日 —— 据中新社消息，80岁的美国总统拜登当地时间16日在马里兰州沃尔特里德国家军事医疗中心完成了任内第二次例行体检。作为美国史上最为年长的在任总统，在尚未公布竞选连任计划的情况下，拜登的此次体检成为各方关注的焦点。

报道称，拜登16日在沃尔特里德国家军事医疗中心进行了三个小时的检查，这是他2021年1月上任以来进行的第二次详细体检。拜登上一次接受体检是在2021年11月，距今已过去15个月。

根据白宫在16日晚些时候发布的体检报告，拜登的医生凯文·奥康纳认为，拜登依然“健康”和“精力充沛”，并且“适合履行总统职责”。

奥康纳说，拜登是一位“健康、充满精力的80岁男性”。

数个小时的检查显示，拜登头部、耳朵、眼睛、鼻子和喉咙的指标均为正常。

一项极其详细的神经系统检查也没有发现与中风、多发性硬化症或帕金森病相符合的症状。

报告称，拜登的步态依然存在“僵硬问题”，医生称该问题源自于脊柱磨损，与任何神经系统问题无关，且自去年以来并没有发生恶化。医生对此开具了定制矫形器以进行物理治疗，而拜登将继续保持每周进行5天锻炼。

报告还显示，拜登正在接受“非瓣膜性心房颤动”(也称A-fib房颤)的治疗，但奥康纳说拜登并没有任何症状。

同时，拜登在公开活动和演讲时经常会做出的“清嗓子”动作，则被医生解释为“偶尔会出现的胃食管反流症状”。

拜登在2022年夏天曾感染新冠，而最新的体检报告认定他没有出现任何可能被视作新冠后遗症的残留症状。

值得注意的是，与2021年进行的那次体检一样，白宫并没有说明拜登在16日是否接受了一些医生建议的“老年人认知测试”。

到目前为止，拜登仍然没有正式宣布竞选连任的决定，而他的年龄和健康状况则一直是共和党人质疑的焦点，甚至一些民主党人在民调中也对此表达了担忧。

不过美媒此前报道称，拜登正在为启动竞选连任活动作准备。拜登自己也曾说有意参加竞选，而且不担心年龄。