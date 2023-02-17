哈萨克斯坦—中亚贸易项目国别小组第二次会议举行 哈萨克斯坦纳入经合组织旗舰研究项目

哈通社/阿斯塔纳/2月17日--哈萨克斯坦和中亚贸易联系发展项目国别小组第二次会议周三在阿斯塔纳举行。经合组织服务贸易限制指数14日公布，哈萨克斯坦被纳入经合组织旗舰研究项目。

去年5月，作为哈萨克斯坦贸易和一体化部与经合组织全面合作的一部分，双方启动了哈萨克斯坦和中亚贸易联系发展项目。

2月15日，国别小组举行第二次会议，就经合组织关于出口促进体制框架的建议和创建出口中小企业«一站式»服务问题进行了讨论。

有关国家机构负责人、经合组织成员国驻哈使节、国际组织和出口促进机构代表等出席国别小组工作会。

贸易和一体化部副部长海拉特·巴勒赫巴耶夫在会上表示，中亚国家将有步骤地提高其在经合组织贸易便利化指数中的排名。经合组织相关建议，不仅对我国而且对整个中亚地区贸易活动产生积极影响。

QazTrade贸易政策发展中心副总经理努尔兰·库勒巴特洛夫则介绍了本地区对外贸易发展倾向，并就跨境贸易新趋势发表看法。

经合组织欧亚分部经济政策分析师卢克·穆克尔和迪伦·范德文介绍了该组织成员国在加强出口促进体制方面的最佳案例。

此外，经合组织贸易政策分析师西尔维亚·索雷斯库介绍了中亚贸易便利化指标最新数据。

据悉，2月14日，经合组织服务贸易限制指数公布。根据经合组织最新报告，2022年服务贸易监管环境发生动态变化。

哈萨克斯坦于2018年11月被列入贸易限制指数计算国家名单，并且作为哈萨克斯坦经合组织国家全面合作项目一部分，今年也被纳入了经合组织旗舰研究项目。

平均而言，2022 年日本、英国和荷兰服务贸易监管壁垒最低。 2022年贸易自由化程度对服务贸易限制指数影响最大的国家分别是越南、日本和哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦、巴西和中国被公认为是2014年至2022年期间全球改革领跑者。尤其是在2015年加入世贸组织之后，哈萨克斯坦逐步出台了一系列贸易自由化举措。其中部分自由化措施是跨领域的，包括取消配额和劳动力市场检查以重新安置服务提供商，以及提高监管透明度。

【编译：阿遥】