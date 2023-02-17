哈俄工业部长讨论两国工业领域合作问题

哈通社/阿斯塔纳/2月17日--哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫对莫斯科进行的工作访问框架下，会见了俄罗斯政府副总理兼工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫，以及该国25家制造企业代表。

会谈期间，双方就发展轻工业和建材生产，以及为化工行业培养人才等实际问题进行了讨论。

与会人员指出，工业领域的合作是哈俄双边关系的主要方向之一。

-在双边合作中，工业领域的合作具有重要地位。 值得一提的是，两国已成功实施了26个联合项目，并且正在计划实施能够创造7000个工作岗位的23个大型项目。-马拉特·卡拉巴耶夫说。

两国在2022INNOPROM国际工业展览会框架下签署了联合行动计划和 27 份旨在将商业关系提升到更高水平的双边合同。

在这方面哈工业部长指出，哈萨克斯坦工业企业今年将参加在叶卡捷琳堡举办INNOPROM国际工业展览会。

此外，哈萨克斯坦计划在今年9月举行INNOPROM-哈萨克斯坦巡回工业展，哈萨克斯坦国家元首和欧亚经济联盟国、巴基斯坦、土耳其、印度、伊朗、阿塞拜疆和其他国家代表将出席该展。

【编译：阿依波塔】