失散四十载 这对俄罗斯姐妹在哈萨克斯坦重聚

哈通社/阿特劳/2月17日 – 在当地警方的帮助下，一名俄罗斯女士在哈萨克斯坦的阿特劳市，找到了自己失散40年的姐妹。

据阿特劳州警察厅消息，今年2月12日，当地警方接到了一名俄罗斯联邦公民的求助申请，希望能够在寻找其失联亲属方面获得协助。

消息称，这名出生于1947年的俄罗斯圣彼得堡居民，为了寻找自己失散40年的亲属，而来到了阿特劳。但由于长期失联，她仅凭自己所知道的信息，无法找到亲人。

因此，这位女士选择向当地警方寻求帮助。

阿特劳市警察局区域警务督察萨玛勒别克·别戈利耶夫与警长阿龙·肯杰别克吾勒根据相关线索，进行了全面的调查协调。经过一番搜索，警方成功的帮助这位俄罗斯公民找到了亲人。

与亲人重聚的俄罗斯公民向哈萨克斯坦警方的协助表达了感激，并手写了一份感谢状交给了州警察厅。

在感谢状中，女士写道：

- 我的姐姐居住在阿特劳，我们已经有40年没有见面了。虽然由于各种原因无法成行，但对于与亲人见面的渴望，一直无法抑制。最终，我得以来到阿特劳，却因为不知道她的住址，无法找到姐姐。尽管我是一个外国公民，但本地的警务人员展现出了非常高贵的职业素养和人文关怀，在我寻求帮助时，迅速的采取了行动，帮助我找到了亲人，并让我们重聚。我亲眼目睹了警方的友善与专业，并在此向这些忠实履行执业职责的好人们，为无助的人提供的巨大帮助表示最衷心的感谢。

【编译：木合塔尔·木拉提】