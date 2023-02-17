政府总理会见里海管道联盟总经理

哈通社/阿斯塔纳/2月17日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫16日与里海管道联盟（CPC）总经理尼古拉·戈尔班举行会晤，就保障里海管道联盟稳定运行和持续发展问题进行讨论。

阿里汗·斯马伊洛夫听取了企业 2022年生产活动、当前的重点工作和下一步计划等情况介绍。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，CPC对哈萨克斯坦石油工业的发展具有重要作用，因此保障其稳定运行是政府重点关注的问题之一。

-去年，由于海运码头设施受损，CPC运营受到一定限制。如今，修复顺利完成，所有的限制已解除。最重要的是要采取一切可能的措施来防止类似情况再次发生。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，要进一步增加管道吞吐量，这将确保更多石油从哈萨克斯坦运出。

尼古拉·戈尔班指出，CPC正在采取一切必要措施，以确保输油管道的稳定运行，并提高所用设备的可靠性。此外，消除瓶颈计划成功实施，使得管道系统吞吐量在2022年底达到了每年从哈萨克斯坦境内输出约7250万吨石油的规模。

会晤结束时，阿里汗·斯马伊洛夫强调，政府准备针对所有现存问题进一步开展工作。

【编译：阿遥】