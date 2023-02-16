哈萨克斯坦央行将发行《毡房》和《生命编年史》纪念硬币

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 —— 哈萨克斯坦央行2月17日将发行《KIIZ ÚI（毡房）》和《ÓMIR SHEJIRESI（生命编年史）》银质纪念币。

500坚戈的《毡房》纪念币属于央行发行的主题为《草原宝藏》系列，由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重31.1克，直径38.61毫米，共发行5000枚。

纪念币正面印有大草原和毡房形象以及哈萨克斯坦共和国国徽，下方印有纪念币面值及其他相关信息；背面则描绘了毡房内部装饰，以及游牧民族的日常生活。

毡房是突厥游牧民族保留了数百年的传统聚居地，描绘了人与世界、日常生活和文化之间的关系。

面值为7777坚戈和777坚戈的《生命编年史》银质纪念币属于央行发行的主题为《魔法符号》系列，由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重31.1克，直径38.61毫米，共发行7777枚。

《生命编年史》纪念币正面，位于中间部分印有“生命之树”和“金蛋”，而下端印有“生命编年史（ÓMIR SHEJIRESI）”字样。纪念币反面印有哈萨克斯坦国徽和“QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY ∙ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN”字样。

值得一提的是，生命之树的根托着大地，树冠托着天空，圣鸟萨姆鲁克（Samruk）住在这里，它下的金蛋作为太阳和光明的象征。



